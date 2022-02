Russland-Sanktionen: „Wir kitzeln bisher nur Putins Füße“

In London haben Oligarchen laut Telegraph beim Außenamt lobbyiert und „bestimmt auch hinter verschlossenen Türen alle Hebel in Bewegung gesetzt“, so Schimpfössl. „Die individuellen Sanktionen waren ein Witz und ein klares Signal von Johnson an Oligarchen, dass alle gut und ruhig schlafen können. Keiner der drei hat hier viel zu verlieren, außer im Falle der Rotenbergs Wohnungen. Timtschenko ist sowieso in der Schweiz“. Die britische Regierung sei mit einem Erbsen-Blasrohr in eine Schießerei gezogen, meinte Keatinge: „Wir kitzeln bisher nur Putins Füße.“