Die Nöte der Reichen von Londongrad

„Es ist ein Paradies für alle möglichen krummen Sachen“, sagt die Soziologin Elisabeth Schimpfössl dem KURIER. In dem Buch „Rich Russians: From Oligarchs to Bourgeoisie“ beschreibt sie, wie sich reiche Russen als Mitglieder der kulturellen Elite neu erfinden. „London ist leicht erreichbar von Moskau, und es dauert nur ein oder zwei Tage, um ein neues Business zu registrieren“, sagt sie. „Im Vergleich zu Deutschland ist die Rechtslage schmuddelig“, das Steuersystem sei vorteilhaft.

Johnsons Regierung hat nun die Vergabe „Goldener Visa“ eingestellt, um den „korrupten Eliten“ nicht mehr den roten Teppich auszurollen. Sie gewährte Betuchten, darunter mehr als 2.500 Russen, die mindestens 2,4 Millionen Euro im Land investierten, samt Familien das Aufenthaltsrecht. Binnen fünf Jahren wurde dieses unbefristet; mit zwölf Millionen Euro nach zwei Jahren.

Außenministerin Liz Truss droht Russland im Fall einer Ukraine-Invasion zudem mit „schärfsten Sanktionen“. Britische Konten könnten eingefroren werden, um Leute und Firmen mit „wirtschaftlicher oder strategischer Bedeutung“ für den Kreml zu bestrafen.