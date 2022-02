Am Freitag und Samstag schickt Österreich eine größere Hilfslieferung in die Ukraine, wie das Innenministerium (BMI) mitteilte. Damit leiste man unmittelbar Hilfe, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) in einer Aussendung: "Natürlich werden wir auch die Nachbarstaaten bei der Betreuung von geflüchteten Ukrainern unterstützen, wenn sie unsere Hilfe anfordern."

Die Hilfsgüter lagern in Bruck an der Leitha, Niederösterreich. Es handelt sich demnach um bis zu fünf Lkw mit medizinischen Gütern für die Durchführung von Operationen, die den ukrainischen Behörden an der slowakisch-ukrainischen Grenze übergeben werden sollen. Dazu gehören:

50.000 Liter Handdesinfektionsmittel

9.000 Liter Flächendesinfektionsmittel

50.000 Stück Schutzbrillen

50.000 Stück Mund-Nasen-Schutzmasken

20.000 Stück Handschuhe

"Arbeiten an weiteren Maßnahmen"

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) verurteilte den russischen Angriff auf die Ukraine, wie auch Karner, "aufs Schärfste": "Es handelt sich dabei um einen Tiefpunkt in der jüngsten europäischen Geschichte."

Er sei froh, dass es "so rasch" gelungen sei, eine Lieferungen mit wichtigen Hilfsgütern in die Ukraine zu schicken, so Mückstein. Das Material werde für Operationen dringend benötigt. "Dabei soll es natürlich nicht bleiben. Die Bundesregierung arbeitet derzeit auf Hochtouren daran, weitere Hilfsmaßnahmen vorzubereiten."

Zweite Lieferung

Es ist die zweite Lieferung. Bereits in die Ukraine gebracht wurden fünf Stromgeneratoren, rund 700 Schlafsäcke und Liegematten sowie 28 IBC-Wasser-Container - jeweils mit einem Fassungsvermögen von 1.000 Litern.

Zur Bekämpfung der humanitären Krise stellt Österreich grundsätzlich 2,5 Millionen Euro aus dem Hilfsfonds für Katastrophenfälle im Ausland bereit. Die Hilfen wurden am Mittwoch vom Ministerrat in Wien beschlossen.