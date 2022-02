Tausende demonstrierten gegen Russland und den Krieg

Mehrere tausend Menschen haben am Samstagnachmittag am Wiener Platz der Menschenrechte gegen Russland und jenen Krieg in der Ukraine protestiert, den der russische Präsident Wladimir Putin am 24. Februar angeordnet hatte. Nach lautstarken Rufen, die ein Ende des Krieges forderten und Putin beleidigten, wurde eine Schweigeminute abgehalten. Die Reden der Aktivistinnen und Aktivisten der ukrainischen Diaspora waren äußerst emotional. Mit gebrochener Stimme und Tränen in den Augen versicherten sie, sich nie mit einer russischen Besetzung ihrer Heimat abzufinden.