KURIER-Redakteure vor Ort: Charkiw leistet erbitterten Widerstand

"Wir kämpfen für unser Land. In der Nacht haben wir einige Russen getötet", sagt der junge Soldat mit heiserer Stimme und zieht an seiner Zigarette. Er sitzt an der Kante eines ukrainischen Schützenpanzers, seine Kameraden nicken.

Allen ist die vergangene Nacht sichtlich anzumerken: Augenringe, ausgemergelte Gesichter. "Wer soll die Ukraine verteidigen, wenn nicht wir?", setzt der Soldat nach.