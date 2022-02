Reportage aus Charkiw: Bangen im U-Bahnbunker, Hoffen auf Züge

Zu essen oder zu trinken hat Tania nichts mitgenommen, zu heftig war der Schock, um noch an etwas Anderes als Flucht in den U-Bahn-Bunker zu denken. „Ich will flüchten, aber wohin? Und wie? Und außerdem ist doch meine Mutter hier in Charkiw“, sagt sie mit bebender Stimme. Später wird sie den Benzintank ihres Autos auffüllen – und weiterhin unschlüssig bleiben. Hin und hergerissen zwischen der Angst vor den Raketen der russischen Armee und der Angst vor der Fahrt ins Ungewisse, dem Zurücklassen ihres bisherigen Lebens.

Abertausende Menschen haben Charkiw mittlerweile verlassen, nehmen die etwa 600 Kilometer lange Strecke nach Kiew und dann weiter in den Westen auf sich. Manche mit Autos: Freunden, die zurückgeblieben sind, berichten sie von Staus und langen Wartezeiten. Und auch die Neuigkeiten aus der Hauptstadt sind schlecht. Dazu kommt die Angst, dass sich die heftigen Kämpfe auf die Straßen verlegen könnten.

Andere verlassen sich auf den Zug, der von Charkiw bis Lwiw in der Westukraine fährt. Szenenwechsel auf den Hauptbahnhof: Es sind vor allem Studenten aus dem Ausland, die seit Stunden am Bahnsteig warten. In regelmäßigen Abständen ertönt aus dem Lautsprecher: „Der Zug verspätet sich auf unbestimmte Zeit.“