„Menschen horten Jod und Lebensmittel.“ Oder: „Unter Tampere liegt eine Höhle, in die 16.000 Menschen fliehen könnten.“ Das sind Schlagzeilen, die am Freitag auf den Online-Seiten seriöser finnischer Tageszeitungen – wie Helsingin Sanomat oder Aamulehti – zu finden waren.

Die Kriegsbedrohung ist in Finnland wesentlich greifbarer, als sie es in Österreich ist – schließlich ist Russland ein direktes Nachbarland.

Die schwelende Angst zeigt sich nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch in der politischen Kommunikation. Während hierzulande in Reden der Bundesregierung bisher die Schwerpunkte auf humanitäre Hilfe, Sanktionen und weitere Schritte gesetzt wurden, sieht es in Finnland längst anders aus.