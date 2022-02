Geheimdienst: Russland hat vollständige Lufthoheit über Ukraine

Auch die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA) in Wien verfolgt die Situation in der Ukraine mit großer Besorgnis und appelliert an ein Höchstmaß an Zurückhaltung, um jegliche Aktionen zu vermeiden, welche die nuklearen Einrichtungen des Landes gefährden könnten, erklärte Generaldirektor Rafael Mariano Grossi.

Bezüglich der Situation in Tschernobyl informierte die Ukraine die IAEO darüber, dass "nicht identifizierte bewaffnete Kräfte" die Kontrolle über alle Einrichtungen des staatlichen Spezialunternehmens Tschernobyl übernommen haben. Diese Einheiten sollen sich innerhalb der Sperrzone befinden.

Mit Angriffen aus mehreren Richtungen hat Russland am Donnerstag einen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Befohlen hatte den Einsatz gegen das Nachbarland Präsident Putin - aus der Luft, am Boden und zur See. Bei sämtlichen Kampfhandlungen soll es mittlerweile zahlreiche Tote gegeben haben.