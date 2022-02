Ukraines Nachbarland Moldau verhängt Ausnahmezustand

Die pro-westliche Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita sagte, allein am Donnerstag seien mehr als 4.200 Flüchtlinge aus der Ukraine ins Land gekommen. Viele wollten weiter in die EU, aber mehr als 100 hätten in Moldau Asyl beantragt.

Luftraum bereits gesperrt

Zuvor hatte die frühere Sowjetrepublik bereits ihren Luftraum gesperrt. Auf moldauischem Gebiet ist seit Anfang der 1990er Jahre russisches Militär stationiert - in dem von prorussischen Separatisten beherrschten Transnistrien.

Die Region hatte sich damals in einem blutigen Bürgerkrieg von Moldau abgespalten, als das Land sich wiederum von der Sowjetunion unabhängig erklärte. Am Donnerstag hielt Russlands Militär nach eigenen Angaben planmäßige Manöver in der Region ab, die im Osten an die Ukraine grenzt.