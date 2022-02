EU bereitet "temporären Schutz" für ukrainische Flüchtlinge vor

Dennoch braucht Polen Unterstützung. Bei einem Sonderrat in Brüssel haben die EU-Innenminister gestern zwar noch nicht über eine Verteilung der Flüchtlinge in mehreren europäischen Staaten beraten. Statt dessen wurde aber eine Lösung vorbereitet, die den geflohenen Ukrainern „temporären Schutz“ bieten soll.

Dieser könnte zunächst ein Jahr lang und auf dem Gebiet der gesamten EU gelten. Dabei soll den Hilfesuchenden schnell und unbürokratisch, also ohne langwierige Asylverfahren Unterstützung geboten werden. Bereits nächsten Donnerstag beim regulären Treffen der EU-Innenminister könnte es für diese Regelung grünes Licht geben.

Dabei soll erstmals eine Richtlinie angewendet werden, die im Fall eines "massenhaften Zustroms" von Vertriebenen in Kraft treten kann. Diese Richtlinie ist eine Folge der Kriege in den 1990er Jahren im ehemaligen Jugoslawien. Sie wurde bislang noch nie - auch nicht während der großen Fluchtbewegung 2015 und 2016 - genutzt. Jetzt aber soll sie angewendet werden, weil es möglicherweise so viele Asylanträge gibt, dass das Standardprozedere zu einer Überlastung der zuständigen Behörden führen könnte.