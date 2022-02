Was Putins Atom-Drohung wirklich bedeutet

Wladimir Putin hat es tatsächlich getan. Er hat am Sonntag die letzte Trumpfkarte in Richtung Westen gezogen – und erstmals offen mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Bisher kam diese Drohung immer nun implizit, jetzt wies er seinen Verteidigungsminister Sergej Schoigu öffentlich an, die Abschreckungswaffen in einen Status der besonderen Alarmbereitschaft zu versetzen.

Das klingt banal, umfasst aber auch die Nuklearwaffen Russlands. Und das sind sehr, sehr viele: Moskau besitzt fast die Hälfte der Atomwaffen weltweit. Von rund 4.500 Sprengköpfen sind 1.588 einsatzbereit, knapp 3.000 hat man in Reserve. Sie sind zwar teils alt, stammen aus der wechselseitigen nuklearen Abschreckung mit den USA, wurden teils aber auch erst kürzlich modernisiert.

Ganz gemäß dem "Playbook"

Nur: Kann Wladimir Putin diese Waffen jetzt einfach so Richtung Ukraine – oder gar Richtung Westen – fliegen lassen?

So simpel ist es nicht. Experten sind sich zum einen einig, dass der Schritt Putins klassisch dem "Playbook" des Kreml zur Eskalation einer Kriegssituation folgt, wie auch der Militärexperte Gustav Gressel in der Zeit im Bild sagte. Bruno Tertrais, Nuklearexperte des Pariser Think Tanks Foundation for Strategic Research, sagte dem Economist, Putin würde einen Atomwaffenangriff wohl zuvor nicht ankündigen – es gehe ihm darum, den Westen von weiteren Sanktionen und Militärhilfen abzuhalten.

Und auch formal ist es für Putin nicht so einfach.