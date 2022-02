Ukraine-Präsident Wolodimir Selenskij: Vom Komiker zum Kriegsherren

„Wir sind nicht müde.“ Wolodimir Selenskij blickt durchdringend in die Kamera. Den Anzug, mit dem man ihn meist in TV-Ansprachen sah, hat er gegen einen schlammfarbenen Pullover getauscht. Und vom staatstragenden Hintergrund ist nicht viel geblieben. Wo das Video aufgenommen wurde, weiß man nicht – vermutlich verschanzt sich der Präsident der Ukraine in einem Bunker. Der „Feind hat mich zum Ziel Nummer 1 erklärt, meine Familie zum Ziel Nummer 2“, sagte Selenskij. Dennoch werde er in Kiew bleiben.