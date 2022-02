Die vielen Kriege des Wladimir Putin

Während in der Ukraine ein Krieg läuft, reagiert die Welt mit Entsetzen und Sanktionen, ersten Hilfslieferungen auch aus Österreich, und trotz allem auch mit diplomatischen Wegen. Nun sei – offenbar auf Vermittlung Chinas – sogar Putin zu Verhandlungen auf höchster Ebene mit Kiew bereit. Das bestätigt auch ein Kremlsprecher zu Mittag. Gleichzeitig spricht Außenminister Sergey Lawrow der Regierung unter Wolodymyr Selenskyi ihre demokratische Legitimation ab.

Wieder einmal kommen also widersprüchliche Nachrichten aus Moskau, wo vor 25 Jahren ein Mensch in die Öffentlichkeit tritt, der nicht nur Russland verändert.

Wie der Machthaber im Kreml tickt lässt sich am ehesten danach einschätzen,wie er seitdem gehandelt hat.