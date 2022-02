Was will Putin eigentlich in der Ukraine?

Was wird aus der Ukraine? Was will Putin?

Seit Russlands Präsident den größten möglichen Angriff auf die Ukraine befohlen hat, fragen sich Beobachter, was das Ziel dieses Krieges ist. Für Gerhard Mangott, Russland-Experte an der Uni Innsbruck, will Putin eine "Ukraine, die unbewaffnet und neutral wird, und das dauerhaft." Ein Land mit "beschränkter Souveränität und beschränkter außenpolitischer Handlungsfreiheit" also, vergleichbar wohl mit Belarus, das Russland als Vasallenstaat dient. Mangott hält es sogar für denkbar, dass Russland der Ukraine die Eigenständigkeit komplett rauben will – also "den Staat Ukraine verschwinden lässt." Auch eine Teilung des Landes, also eine Besetzung bis zum Fluss Dnepr inklusive Kiew, wäre eine Option für Russland.