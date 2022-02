Wien richtet ein Ankunftszentrum für ukrainische Flüchtlinge ein

Am Wiener Rathaus wurde in den ersten Tagen der Angriffe auf die Ukraine die ukrainische Flagge gehisst - aus Solidarität. Am Montag präsentierte die Stadt Wien auch konkrete Hilfsmaßnahmen.

Immer mehr Menschen kommen in Wien an, sie flüchten vor dem Krieg. In der sogenannten Sport-&-Fun-Halle im 2. Bezirk wird für sie nun ein zentrales Ankunftszentrum eingerichtet.