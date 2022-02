Ukrainische Schule in Wien: Ein Hauch Normalität

Beethovenplatz im 1. Bezirk. Unter der Woche findet hier der Unterricht am Akademischen Gymnasium statt. Jeden Samstag trifft sich hier die ukrainische Community aus Österreich, auch aus der Slowakei und Ungarn kommen Schülerinnen und Schüler. Gestern war der erste Schultag in der ukrainischen Samstagsschule nach der Invasion Russlands in der Ukraine. In der Aula dominiert blau-gelb, auf Plakaten steht auf Ukrainisch: Habt keine Angst, ukrainisch zu reden, auf Collagen wird an den eigentlichen Kriegsausbruch 2014 erinnert.

Rund 250 Schülerinnen kommen derzeit jeden Samstag hier her. Heute sind viele in ukrainischer Tracht, sie gehen nach der Schule zur Demonstration in Wien.