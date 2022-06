Kohle: Österreichs schmutziger Notfallplan

Warum will die grüne Energieministerin Kohle wieder etablieren?

Nun hat Österreich aufgrund der Sanktionen gegen Russland wegen des verbrecherischen Angriffskrieges gegen die Ukraine eine höchst fragile Situation rund um die Gasversorgung. Seit wenigen Tagen liefern die Russen nur noch die Hälfte der eigentlich vereinbarten Mengen. Somit ist Gaskraft aber kein verlässlicher Stromproduzent mehr. Die Regierung suchte Alternativen, und eine davon heißt, erneut auf Kohlekraft zu setzen. Klar ist allerdings, das je nach Wirkungsgrad eines Kraftwerks beim Verbrennen von Kohle im Vergleich zu Gas bis zur doppelten Menge CO 2 frei wird. Darum soll das Kohlekraftwerk Mellach künftig auch nur im Notfall in Betrieb gehen. Was ein solcher Notfall ist, ist derzeit noch nicht definiert.

Ist die Situation in Deutschland, wo ebenfalls auf Kohlekraft gesetzt werden soll, vergleichbar?

Grundsätzlich nicht. Zwar will auch dort der ebenfalls grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck Kohlekraftwerke reaktivieren. Doch anders als in Österreich ist Kohlekraft in Deutschland eine zentrale Säule der Energieversorgung (rund 43 Prozent der Stromproduktion). Ein Ausstieg ist nicht vor 2035 (!) geplant.