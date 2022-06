Mellach als Kohlekraftwerk: Was jetzt zu tun ist

Die Ukraine-Krise führt die österreichische Energieversorgung einen Schritt in die Vergangenheit: Etwas mehr als zwei Jahre ist es her, dass die Kohleverstromung in Österreich im März 2020 beendet wurde.

So "endgültig", wie Klimaschutzministerin Leonore Gewessler den Schritt damals gesetzt haben wollte, wird er nun nicht. Das Verbund-Kraftwerk in Mellach soll im Notfall, also etwa im Falle eines Gaslieferstopps, wieder mit Kohle betrieben werden. Das sei „eine absolute Notmaßnahme“, heißt es aus dem Ministerium.

Wie lange dauert der Umbau?

Technisch seien die Umbauten "durchaus machbar", bestätigt eine Verbund-Sprecherin dem KURIER, allerdings werde das sicher "einige Monate" dauern. Ob das Kraftwerk zum Beginn der Heizperiode bereits eingesetzt werden könne, sei aber nicht klar.