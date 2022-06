Erneut lieferte die russische Gazprom am Sonntag nur die Hälfte der vereinbarten Liefermenge an Gas nach Österreich. Bundeskanzler Karl Nehammer hat deshalb am Abend ein Krisenkabinett einberufen: Gemeinsam mit Klimaministerin Leonore Gewessler und Wirtschaftsminister Martin Kocher beriet er über weitere Maßnahmen.

Die OMV teilte am Sonntag mit, dass die Nachfrage an Gas derzeit eher gering sei und fehlende Mengen gut durch Zukäufe auf dem Spotmarkt ersetzt werden können.

„Am wichtigsten ist, dass der akute Gasbedarf gedeckt werden kann und wir zugleich Gasvorräte für den Winter anlegen können“, sagte Nehammer vor dem Treffen. Gewessler erklärte, dass man sich „auf allen Ebenen auf den kommenden Winter vorbereiten“ müsse. „Für Russland sind Energielieferungen ein Werkzeug in dieser Auseinandersetzung.“

Und auch Kocher betonte, dass Österreich es schaffen müsse, unabhängig vom russischen Gas zu werden.

Die österreichische Bundesregierung gibt sich noch vergleichsweise entspannt: In Deutschland hat Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits die Bevölkerung und die Industrie zum Sparen aufgerufen – und da sind die Speicher noch zu 56 Prozent gefüllt.

In Österreich sind es nur 40,9 Prozent – das entspricht einer Füllmenge von 39 Terawattstunden. Es fehlt noch so einiges, denn zu Beginn der Heizsaison, die von Oktober bis März dauert, braucht es einen Speicherfüllstand von 80 Prozent. Um dieses von der Regierung festgelegte Ziel erreichen zu können, wurden zuletzt schon einige Maßnahmen ergriffen.

Strategische Gasreserven sollen in der Größenordnung von 20 Terawattstunden angekauft werden – dafür stehen laut Regierung 6,6 Milliarden Euro zur Verfügung.

Mit dem Gasdiversifizierungsgesetz werden Unternehmen, die aus russischem Erdgas aussteigen und auf alternative Energieträger umsteigen, gefördert. 100 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung.

Die heimische Industrie kann selbst Gasvorräte anlegen und im Krisenfall auch selbst darüber verfügen – oder vom Staat entsprechend entschädigt werden.

Gemäß einer Use-it-or-lose-it-Regelung werden Speicherbetreiber dazu verpflichtet, ihre Speicher zu füllen. Andernfalls müssen sie den Speicher zurückgeben oder anderen zur Verfügung stellen.

Zudem wurde die Grundlage dafür geschaffen, dass sich der Staat bei verschiedenen Anbietern – sogenannte „Market Maker“ – für eine Gebühr Gasmengen reservieren kann. Der Staat kann die Mengen im Krisenfall sofort abrufen. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Gas physisch in Österreich befindet.