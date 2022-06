Gewessler: Ausstieg aus russischem Gas wird "Jahre dauern"

Das derzeit stillgelegte Fernheizkraftwerk Mellach in der Steiermark soll so umgerüstet werden, dass dort im Notfall wieder aus Kohle Strom und Wärme erzeugt werden können. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) sprach in der ZiB2 am Sonntag von einer Vorlaufzeit von „einigen Monaten“ für dieses Vorhaben.

"Raus aus Erpressbarkeit"

Zum einen müsse das Kraftwerk technisch wieder „ertüchtigt“ werden, um statt bisher mit Gas wieder mit Kohle betrieben zu werden. Zum andere müsse wieder Kohle für den Betrieb beschafft werden.

Mit Mellach sollen im Notfall in Zukunft Verbrauchsspitzen abgedeckt werden. Österreich müsse aus der Abhängigkeit von russischem Gas und der Erpressbarkeit durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin herauskommen, sagte Gewessler.