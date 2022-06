Klimaministerin Gewessler: Ist sie zu stark, seid ihr zu schwach

Dass nicht jedes von Gewesslers Projekten fehlerfrei über die Bühne geht, schweigt und lächelt sie weg. Nur wer überhaupt etwas tut, kann auch Fehler machen. Gewessler agiert in ihrem Mega-Ministerium dabei höchst ideologisch und aus der erhabenen Position, „das Richtige“ zu tun. Die Weltenlage spielt ihr dabei in die Hände.

Rot-grün-pinke Vision

Wie sie – als logische Nachfolgerin von Werner Kogler – in einer künftigen rot-grün-pinken Koalition performen würde, kann man sich ausmalen. Wenn nicht einmal die türkisen Spindoktoren die grüne Ministerin im Griff haben, was könnte ihr die SPÖ-Chefin entgegensetzen? Mehr als die Rolle der Kanzlerdarstellerin bliebe für Pamela Rendi-Wagner wohl nicht. (Wie es als Grüne gelingt, Sozialdemokraten in einer Koalition an die Wand zu spielen, macht die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock derzeit vor.)

Kann man all das Gewessler zum Vorwurf machen? Nein. Wer nicht will, dass die Ministerin einer 14-Prozent-Partei die politische Agenda setzt, muss ihr etwas entgegenhalten. Ist sie zu stark, seid ihr zu schwach. Ein Appell an Landeschefs, Kämmerer und großen Koalitionspartner, aus dem Schmollwinkerl zu kommen – und mit eigenen Inhalten zu punkten.