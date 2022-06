Wo in Europa auf Kohlekraftwerke gesetzt wird

Insgesamt gibt es in Europa mit Stand März 2022 1.179 Kohlekraftwerke. Dabei wird zwischen Braun- und Steinkohlekraftwerken unterschieden. In der Mehrheit der Kraftwerke, nämlich 759, wird Steinkohle verbrannt.

Sieben der zehn klimaschädlichsten Kohlekraftwerke in Europa sind laut einer aktuellen Erhebung der britischen Denkfabrik Ember im Jahr 2021 in Deutschland betrieben worden. Die deutschen Kohlekraftwerke des Energiekonzerns RWE in Neurath und Niederaußem wurden bei den Emissionen nur von dem polnischen Kohlekraftwerk Belchatow übertroffen. Insgesamt waren Polen und Deutschland für 53 Prozent der Emissionen im EU-Stromsektor verantwortlich.

Meisten Kraftwerke in Deutschland

In unserem Nachbarland Deutschland sind derzeit 96 Kohlekraftwerke aktiv. Zwar hat Deutschland bereits den Kohleausstieg bis 2038 geplant, aber aktuell ist an ein Ende der Kohlekraft in Deutschland noch nicht zu denken. Wirtschaftsminister Robert Habek (Grüne) will auch nicht am Kohleausstieg rütteln. Die Ampel-Koalition will diesen "idealerweise" auf 2030 vorziehen.