Klimaaktivisten entsetzt: „Reaktivierung von Kohlekraftwerken ist inakzeptabel“

Beispiel Deutschland

Österreichs Regierung solle sich ein Beispiel an Deutschland nehmen und öffentlich zum Energiesparen auffordern. „Dass die Regierung nicht über Stromsparen spricht, sondern Kohle reaktiviert, während Länder Windräder blockieren, zeigt die Absurdität der Politik“, sagt Spiekermann.

Dieses Vorgehen sei klima- und sozialpolitisch verwerflich, so der Fridays for Future-Aktivist. „Wir in Österreich können doch nicht darüber diskutieren, ob unser Landschaftsbild durch Windräder zerstört wird, wenn in der Ukraine ganze Städte in Schutt und Asche liegen.“

Revolution gefordert

Zudem müssten erneuerbare Energien massiv ausgebaut werden. Für die FFF-Aktivisten sind weder Öl noch Gas oder Kohle akzeptabel.

Aber könnte Österreich im Winter ohne Fossile auskommen? „Das Umstellen auf Erneuerbare bis zum Herbst wäre schwierig, aber möglich. Dafür braucht es jetzt einen Sommer der Energierevolution“, sagt Spiekermann zum KURIER. Viel einfacher und schneller sei das Energieeinsparen in den Gebäuden und im Haushalt.