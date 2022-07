Putins Gas-Blackout rückt näher

In Deutschland sieht SPD-Parteichef Lars Klingbeil jedenfalls eine schwere Zeit auf Deutschland zukommen. „Wir stehen vor dramatischen Monaten“, sagte er am Montag in der RTL/ntv-Sendung „Frühstart“.

"Gas für Industrie nicht rationieren"

Klingbeil rief die Bürger zum Energiesparen auf: „Wir müssen auch im privaten Bereich sparen.“ Ziel müsse sein, das Gas für die Industrie nicht zu rationieren.

„Dass wir dort nicht Industrieanlagen abklemmen müssen, denn das hätte dramatische Auswirkungen auch für den Arbeitsmarkt“, sagt der SPD-Chef. „Diese Situation müssen wir vermeiden, und dazu können alle beitragen.“