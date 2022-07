Selenskij will eine "Millionen-Armee" - doch das Risiko ist hoch

Dazu kommt, dass der Winter für die ukrainische Bevölkerung eine Katastrophe wird: 80 Prozent der ukrainischen Energieproduktion befinden sich bereits in russischer Hand, zeigt Reisner in seinem neuesten Informationsvideo auf. Dennoch dürfte auch Europa in dieser Zeit große Probleme in puncto Energieversorgung haben und mehr mit sich selbst beschäftigt sein.