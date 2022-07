Ein Preisdeckel für Gas ist in der EU noch in weiter Ferne

Spanien tut es. Und Portugal tut es auch. Auf ihrem „iberischen Sonderweg“ in der Energiepolitik haben sich die beiden Staaten mit der EU-Kommission in Brüssel geeinigt: Ein Jahr lang dürfen die Regierungen in Madrid und Lissabon eine staatlich festgelegte Obergrenze für den Gaspreis für die Stromerzeugung in ihren Ländern bestimmen.

Ein Preisdeckel also, wie er auch in Österreich so manches Mal gefordert wird (siehe Seite 5). Solch ein staatlicher Eingriff würde es ermöglichen, die nach oben rasenden Energiepreise für Haushalte auf einem bestimmten Niveau zu stoppen – allerdings mit erheblichen Folgen.

Selbst die EU-Kommission hält es unter Umständen für nötig, eine staatliche Obergrenze bei Gaspreisen einzuziehen – dann, wenn Russland den Hahn zudreht.

Aber so weit ist es noch nicht.