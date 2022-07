Hoher Strompreis: Deckel drauf und Schluss?

In der Debatte um die hohen Strompreise tun sich neue Fronten auf. Immer mehr Politiker sprechen sich für eine Deckelung aus. Am Montag folgten die ÖVP-Landeshauptleute Christopher Drexler (Steiermark) und Thomas Stelzer (Oberösterreich) im Windschatten von Johanna Mikl-Leitner (Niederösterreich). Oppositionsparteien und Gewerkschaft fühlen sich in ihrer Kritik an der Bundesregierung bestätigt.

In der Debatte bleibt aber teils nebulös, welche konkreten Maßnahmen gemeint sind. Der KURIER fasst einige der Lösungsansätze zusammen.

Tarife staatlich vorschreiben