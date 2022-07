Strompreis-Deckel: Nach Mikl-Leitners Vorstoß warnt Bund vor Konsequenzen

„Der Preisdeckel ist eine Maßnahme, mit der Menschen geholfen werden kann, die schon jetzt nicht mehr wissen, wie sie ihre Stromrechnungen bezahlen.“

Also sprach Johanna Mikl-Leitner.

Nachdem ihr Parteifreund Wilfried Haslauer schon zuvor Andeutungen in diese Richtung gemacht hatte, forderte die ÖVP-Landeshauptfrau am Samstag via KURIER einen Preisdeckel beim Strom und kritisierte die Koalition im Bund: „Es braucht eine klare Führung durch die Regierung.“