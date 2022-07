Schicksale: Unser Leben mit der Teuerung

"Wir müssen schon wieder den Urlaub auslassen"

Eigentlich, sagt Katharina Penz, gehe es ihr und ihrer Familie ja nicht schlecht. „Wir haben ein Dach über dem Kopf, müssen nicht hungern, und wenn mein Kind krank ist, fahre ich zum Doktor.“

Allerdings ist ihr Leben zuletzt deutlich komplizierter geworden.

Die 32-Jährige lebt mit ihrem Ehemann und den zwei Töchtern (drei und vier Jahre alt) in einem in Haus in Niederösterreich, das sie vor eineinhalb Jahren begonnen haben umzubauen. Sie wohnen also auf einer Baustelle – und die hohe Inflation schlägt sich deutlich in den Materialkosten nieder. „Wenn wir nicht in dem Haus wohnen müssten, würden wir eine Umbau-Pause einlegen, bis sich die Preise normalisieren. So müssen wir eben Abstriche machen, wo es geht. Die Einrichtung kaufen wir eher gebraucht als neu“, schildert Penz.

Sie ist geringfügig als zahnärztliche Assistentin beschäftigt, ihr Mann Jakob arbeitet Vollzeit als Servicetechniker. Im Monat hat das Paar rund 2.600 Euro zur Verfügung. Und die zweifache Mutter spart, wo sie kann. So verzichtet sie beim Einkaufen komplett auf Markenprodukte und greift hauptsächlich nach Sonderangeboten und Großpackungen. Im Garten baut sie selbst Gemüse an. Wenn die Mädchen etwas zum Naschen wollen, bäckt sie einen Kuchen.

Die Liste der Entbehrungen ist lang, aber all das sei „noch verkraftbar“, sagt Penz. Was sie aktuell aber schmerzt: „Wir müssen schon wieder den Urlaub auslassen.“ 2018 und 2019 wurden die Mädchen geboren, 2020 und 2021 war das Reisen dann wegen Corona kaum möglich. Heuer ist es die Teuerung. Ein Italien-Urlaub um 3.000 Euro für vier Personen – „das geht sich nicht aus“, sagt Penz.

Die Einmalzahlungen, die ab August zunächst an Familien und sozial Schwache fließen, werden nicht viel bewirken, sagt sie: „Das Geld steckt man ja sofort irgendwo hinein und hat nicht viel davon.“

Was es denn brauche, damit es leichter für sie und ihre Familie wird? „Es wäre schon eine Hilfe, wenn nicht alles gleichzeitig teurer werden würde.“