Öl-Versorgung für Österreich: "Die Lage ist überaus angespannt"

Europa fehlt eine Million Fass Rohöl pro Tag

Libyen eines von Österreichs Lieferländern würde wegen der dortigen bürgerkriegsähnlichen Lage nur die Hälfte der möglichen Kapazitäten liefern.

Aber: Durch den Ausfall von Kasachstan als Lieferant fehlen Europa nun etwa eine Million Fass Rohöl pro Tag, so Benigni. Und der Markt ist bereits angespannt. Hauptsächlich, weil man durch die Sanktionen den größten Lieferanten, Russland gerade aus dem Markt dränge.

Derzeit liefert Russland nur noch die halbe Menge in den Westen als vor dem Krieg.

So funktioniert die Ölversorgung

Grundsätzlich besteht die Versorgung mit Treibstoffen aus Erdöl aus zwei Bereichen: „Upstream” bezeichnet die Exploration und Förderung von Rohöl aus der Erde. „Downstream” bezeichnet die Verarbeitung von Rohöl zu Treibstoffen wie Diesel, Benzin oder Kerosin in Raffinerien.

Die zentralen Player in der Ölversorgung sind die großen Ölkonzerne, in Europa also zum Beispiel Shell, Total und BP, in den USA ExxonMobil und Chevron, in Österreich die OMV.

Nummer eins aus Saudi Arabien

Der mit Abstand größte Ölkonzern der Welt ist übrigens in staatlicher Hand: Saudi Aramco. Saudi Arabien sitzt Schätzungen zufolge auf etwa 20 Prozent der weltweiten Ölvorkommen. Sie sind zwar alle sowohl im „upstream”, als auch im „downstream” tätig, aber sie sind nicht notwendigerweise darauf angewiesen, eigene Ölvorkommen zu haben. Denn sie können Rohöl zukaufen, um daraus Treibstoffe herzustellen. Sie handeln aber auch untereinander mit fertig raffinierten Treibstoffen.