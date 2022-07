Diesel wird knapp, Notreserven könnten angezapft werden

Österreich hat zu wenig Diesel, berichtet die Presse am Dienstagabend. In den kommenden zwei Tagen könnte das zweite Mal auf die staatliche Notreserve zugegriffen werden. Bereits in den vergangenen zwei Tagen sei einzelnen, kleineren Tankstellen der Diesel ausgegangen, die Knappheit soll sich bis Ende des Sommers verschärfen.

Die Knappheit habe mehrere Gründe: Erstens, weil Europa Diesel importiert - es wird mehr verbraucht als hergestellt. Zweitens wird mehr Treibstoff wird mehr Treibstoff benötigt, weil es im Abebben der Pandemie mehr Mobilität gibt. Drittens wird auf Importe aus Russland verzichtet, obwohl das Öl-Embargo noch nicht offiziell in Kraft ist.

Der vierte Grund: Mehrere Raffinerien stehen in Europa gerade wegen Wartungsarbeiten still. Und bei solchen Wartungsarbeiten ist Österreichs einzige Raffinerie in Schwechat kaputtgegangen. Die Reparaturen sollen bis zum Herbst abgeschlossen sein.