Auch Österreich gibt kleinen Teil seiner Ölreserven frei

Die von Österreich jetzt freigegeben Mengen - 387.000 Fass (je 159 Liter) bzw. 61.528 Tonnen - entsprechen rund 2,4 Prozent der hier gespeicherten Vorräte bzw. dem Verbrauch von rund zwei Tagen. Damit sorge man für Stabilität und zeige Solidarität, so Ministerin Leonore Gewessler (Grüne). In Österreich gebe es aktuell keinerlei Einschränkungen der Versorgung mit Öl.

Reserven für 90 Tage

Man greife auf die strategischen Reserven der Republik zurück, um unsere Wirtschaft und die Menschen in dieser Situation bestmöglich zu unterstützen, so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in der gemeinsamen Aussendung. Österreich hält auf gesetzlicher Basis Erdölreserven vor, um den Bedarf von 90 Tagen abzudecken - ähnliches wird ja jetzt für Erdgas diskutiert.