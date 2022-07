Hat die EU Putin unterschätzt?

Seit heute Morgen steht Nord Stream 1 still. Bis zum 21. Juli wird in dieser Pipeline kein Gas mehr von Russland nach Europa fließen. Doch wird Putin den Gashahn ab 21. Juli wieder aufdrehen - oder hat die EU die Tragweite ihrer Sanktionen unterschätzt und sie schaden uns mehr als Russland? Und was passiert, wenn uns Putin das Gas ganz abdreht? Fragen, die uns heute die KURIER Brüssel-Korrespondentin Ingrid Steiner Gashi beantwortet.