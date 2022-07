Die Sanktionen wirken – nur Putin ist es egal

Alles bestens also in Moskau? Mitnichten, denn die Erzählung stimmt nur zum Teil. Im Westen nährt sie zwar Zweifel an den Sanktionen, die sich immer mehr zum Bumerang entwickeln, doch Experten sind sich sicher: „Die Strafmaßnahmen wirken“, sagt Mario Holzner vom Wiener Instituts für Internationale Wirtschaftsvergleiche.

Der Abschwung sei zwar nicht so massiv ist wie anfangs vom Westen gehofft – die Zentralbank hat etwa mit der Kopplung des Rubel an den Ölpreis klug vorgesorgt, zudem verfügt Moskau über massive Reserven und eine sehr geringe Staatsverschuldung. Dennoch nehme Russlands Wirtschaft gerade eine „sehr schmerzhafte Entwicklung“, und das sowohl mittel- als auch langfristig“. Er nimmt ein BIP-Minus von sieben Prozent wird als Minimum an.

Zu spüren bekommen das vor allem die Ärmsten im Land. Die Preise für Gemüse sind um bis zu 70, der für Zucker um 50 Prozent gestiegen; die gefühlte Inflation liegt bei 25 Prozent, berichtet der Moskauer Ökonom Wladislaw Inosemzew. Dazu kommt, dass die Realeinkommen seit der Krim-Annexion schon massiv sinken, auch die Arbeitslosenrate werde demnächst steigen. Viele westliche Unternehmen haben ihre Mitarbeiter noch einige Monate bezahlt, demnächst stehen sie aber auf der Straße.