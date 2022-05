Sanktionen gegen Russland: Und sie wirken doch

„Am 11. Mai eröffnen alle OBI-Märkte wieder!“, „IKEA und Zara planen Rückkehr auf den russischen Markt.“

Wer die Schlagzeilen in den russischen Medien liest, könnte glauben, die Welt sei in Ordnung. Keine Rede mehr von Sanktionen, im Gegenteil: Diverse westliche Firmen kehren wieder auf den russischen Markt zurück, und in Moskau geht das Leben seine gewohnten Bahnen. Keine Schlangen mehr vor Bankomaten, dafür gefüllte Gastgärten mit Caffè-Latte-Trinkern.

Allein: Das stimmt nicht ganz, ebenso wenig wie die Kritik, dass die Sanktionen Russland nicht treffen würden. Dass Marken wie OBI oder Zara in Russland wieder eröffnen, hat einen simplen Grund:

Viele Ketten haben wegen drohender Enteignung ihre Filialen an russische Firmen verkauft, und die eröffnen die Standorte einfach unter dem alten Namen wieder. Dass das illegal ist, ist dabei egal – wichtiger ist der Propagandaeffekt.

Rezession

Dass die Sanktionen greifen, merkt man aber nicht nur an derartigen Umgehungsaktionen. Bloomberg berichtet über geleakte Daten aus dem russischen Finanzministerium, wonach das BIP heuer um 12 Prozent sinken wird. Das wäre der schlimmste Rückgang seit Anfang der 1990er-Jahre – also jener chaotischen Zeit nach dem Zusammenbruch der UdSSR, in dem das Land mit Hyperinflation und massiver Armut zu kämpfen hatte.