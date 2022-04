"Wir bekommen keine Antworten": Russlands Soldatenmütter suchen nach ihren Kindern

"Ich rufe jeden Tag bei der Hotline an. Jeden Tag um 10 Uhr vormittags “, sagt Tamara Grudinina.

Ihr Sohn Sergej war einer der 500 Matrosen, die auf der „Moskwa“ Dienst leisteten, gut 9000 Kilometer entfernt von seiner Heimat im fernöstlichen Blagowschtschensk. Seit Putins Vorzeigeschiff vor knapp zwei Wochen gesunken ist, wartet sie auf Antworten: 27 Soldaten seien dabei ums Leben gekommen, sagt das Verteidigungsministerium, der Rest sei gerettet worden. Nur: Von Sergej und den anderen gibt es kein Lebenszeichen.

Zehn Familien sind deshalb jetzt an die Öffentlichkeit gegangen; Tamara Grudinina ist eine der Mütter, die endlich Gewissheit will. Das klingt nicht nach viel, ist aber in Russland in Zeiten des Krieges ungewöhnlich: Kritik an der Armeeführung ist nicht geduldet, wer etwas Negatives zum Verlauf der „Spezialoperation in der Ukraine“ postet, wird bestraft.