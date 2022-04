Ukrainisch oder russisch? Buchstaben, die eine ganze Nation ausmachen

Das verfing nach Jahrzehnten in den Köpfen. „Ukrainisch wurde zur Bauernsprache degradiert, all seiner Errungenschaften beraubt. Das suggerierte den Menschen: Alles, was ihr habt, verdankt und schuldet ihr den Russen“, sagt der Osteuropaexperte. „Auch heute würden viele Ukrainischsprechende ihre eigene Sprache darum als lächerlich wahrnehmen und Russisch als Lingua franca bevorzugen.

Jetzt, in Zeiten des Krieges, geht es in der Ukraine aber um viel mehr. Die Sprache ist zur Waffe des Krieges geworden: Dass Präsident Selenskij, selbst russischsprachig und des Ukrainischen bis zu seiner Wahl 2019 nur passiv mächtig, in TV-Duellen stotternd ukrainische Sätze vom Blatt abliest, wäre denkunmöglich. Ebenso untragbar wäre heute, dass er wie vor einigen Jahren auf seinen Filmplakaten seinen russischen Namen Wladimir affichieren lässt oder im Film nur dann Ukrainisch spricht, wenn er den tumben Dorftrottel gab.

Heute wechselt Selenskij in seinen Reden an die Nation mühelos vom Ukrainischen ins Russische, spricht bewusst beide Sprechergruppen an. Er nutzt Sprache seinerseits genauso als Waffe: Als den Schulen etwa verordnet wurde, dass der Unterricht ab zehn Jahren nur mehr auf Ukrainisch durchgeführt werden darf, sorgte das bei den primär Russischsprachigen - und das sind immerhin 30 bis 50 Prozent - für massiven Zorn.

Freilich wurden aber auch Relikte getilgt, die Ukrainischsprachige lange ärgerten. Dass ihre Namen im Personalausweis immer eine russische Übersetzung zur Seite gestellt wurde, etwa – aus Mykola wurde da Nikolaj, aus Petro Pjotr. Auch die Dominanz russischer Verlage versucht man massiv einzudämmen, da sie russischer Propaganda eine Hintertür bieten. „Viele Übersetzungen westlicher Bücher waren in der Ukraine nur in ,frisierter’ Form zu lesen“, sagt Sumlenny. In einem Buch von Papst Franziskus etwa strich die russische Zensur absichtlich die Passage über den Holodomor, das ukrainische Nationaltrauma – Stalins vorsätzlich ausgelöste Hungersnot in der Ukraine, bei der Millionen zugrunde gingen.