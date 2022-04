Es ist nicht nur sein Krieg: Russen stehen hinter Putin

Das Massaker von Butscha wird an dieser Einstellung wenig ändern, sagen Beobachter. 65 Prozent der Russen, so die Daten von Lewada, seien „stolz“ oder „glücklich“ über den Krieg in der Ukraine. Sieht man sich Straßenumfragen von Bloggern an, die nach der Einstellung der Menschen fragen, versteht man auch warum: Da reden viele überzeugt davon, dass die Ukraine „eingegliedert“ werden müsse, dass der Widerstand aus „Nazis“ bestehe und die „gesäubert“ werden müssten. Also genau das, was die Staatsmedien erzählen.

Auch dass sich in den Staatsagenturen und -medien zuletzt Berichte häuften, dass russische Spezialkräfte „Säuberungsaktionen“ unter „ukrainischen Nazis“ durchführen, sei laut Beobachtern vermutlich beabsichtigt – womöglich wolle man zivile Todesopfer im Nachhinein diskreditieren und Erschießungen legitimieren.

Auch die Kreml-Erzählung, dass Kiew selbst für das Massaker verantwortlich sei, werde wohl hängebleiben, sagen Experten. Der einzige Hebel, der Wut in der Bevölkerung auslösen könnte, seien deshalb steigende Preise: Gehälter werden nämlich traditionell nicht schnell an galoppierende Inflation angepasst.

Derzeit liegt die bei 15 Prozent – für den Westen ist das viel, die Russen sind freilich anderes gewohnt. In den 1990ern fraß die Hyperinflation von mehr als 2.500 Prozent all ihre Ersparnisse auf.