Kommt Wladimir Putin auf die Anklagebank?

Hat ein Soldat seinen Kontrahenten etwa kampfunfähig gemacht und dieser ergibt sich, dann ist ihm Gnade zu gewähren. Die Liste der Handlungen, die als Kriegsverbrechen gelten könnten, ist lang: Etwa Geiselnahmen, willkürliche Tötungen, Folter, die unmenschliche Behandlung von Kriegsgefangenen – und das sind nur wenige Beispiele. Allerdings gibt es in der Praxis viele Grauzonen: „Man muss sehr genau aufpassen, was man genau nachweisen kann. Massenvernichtungswaffen sind beispielsweise im Völkerrecht nicht völlig verboten, nicht einmal Atomwaffen. Aber zum Beispiel Cluster Bombs, also Streumunition, ist zum Teil verboten. Wenn es aber klar ist, dass ich mit diesen Waffen keinesfalls militärische Ziele treffen will, sondern sie direkt gegen die Zivilbevölkerung einsetze, dann ist das natürlich ein Kriegsverbrechen“, sagt Nowak.