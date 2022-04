Putins Welt - und wie die Russen diese sehen

Es ist Donnerstagabend, auf Rossija 24 läuft eine Sendung über die „Operation“ in der Ukraine. Im Bild: zwei Soldaten, die an einer Schaufensterpuppe herumdoktern. „Die Ukrainer präparieren Fake-Leichen, um die angebliche Attacke der Russen in Butscha nachzustellen“, sagt der Kommentator.

Wer das hierzulande sieht, wundert sich vermutlich, wird vielleicht danach googeln und auf ein Facebook-Posting einer Petersburger Regisseurin stoßen, die sagt: „Das ist gelogen. Das ist mein Film!“

Wer dasselbe in Russland macht, sieht eine andere Wahrheit. Facebook ist gesperrt, das Posting nicht sichtbar, und Yandex, die größte Suchmaschine weit vor Google, listet bei „Butscha“ nur Artikel wie: „Ausländische Journalisten verschweigen Wahrheit“ oder „Butscha, ein Fake von Selenskijs Film-Firma“. Auch in der Bildersuche sah man bis vor Kurzem nur Fotos blühender Landschaften und pittoresker Häuser.