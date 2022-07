Brüssel will EU-Staaten im Notfall zum Gas-Sparen zwingen

Umgekehrt würden deutsche Haushalte über die Industrie von Nachbarländern wie Österreich versorgt, wenn es zum Äußersten käme. Dies wäre der allerletzte Ausweg und würde wohl nur eintreten, wenn Gas in mehreren Ländern gleichzeitig knapp wird.

Aber schon jetzt gibt es EU-Staaten, die sich nicht an die Regeln halten wollen. So hat Ungarn in der Vorwoche einen Notstand ausgerufen und angekündigt, dass es ab August kein Gas und andere Energieträger mehr an andere EU-Länder liefern will. Die EU-Kommission untersucht diesen Schritt, Ungarn könnte neuerlich ein Vertragsverletzungsverfahren dafür ins Haus stehen.

Konsequenzen für EU-Länder:

Der Notfallplan sieht vorerst eine freiwillige Reduktion des Gasverbrauchs für alle Mitgliedstaaten

vor. Erst wenn Brüssel feststellt, dass die Staaten ihre Einsparziele nicht einhalten oder wenn die Versorgungslage noch schlechter wird, will die Kommission die Mitgliedstaaten dazu zwingen, entsprechend Gas einzusparen.

Damit soll in allen EU-Staaten die Versorgung von privaten Haushalten und anderen besonders zu schützenden Konsumenten - wie etwa Krankenhäusern – sicher gestellt werden..

Eine Voraussetzung für die Einführung von verpflichtenden Einsparzielen könnte laut Notfallplan sein, dass mindestens zwei EU-Staaten wegen einer Unterversorgung mit Gas akute Notsituationen befürchten. Insgesamt soll der Gasverbrauch bis zum nächsten Frühling um 15 Prozent gesenkt werden.

Die Solidarität zwischen den 27 Mitgliedsländern der EU wird damit auf die Probe gestellt. Es bleibt abzuwarten, ob im Falle einer Energierationierung, die die derzeitige Inflationsspirale weiter verschärfen würde, die Einheit aufrechterhalten werden kann

Bereits nächsten Dienstag sollen die EU-Energieminister in Brüssel die Verordnung annehmen. Umwelt- und Energieministerin Leonore Gewessler wird dabei sein. Der Notfall-Plan braucht eine qualifizierte Mehrheit der Minister. Das bedeutet: 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die zusammen 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, müssen zustimmen.