Ist die Gas-Versorgungskrise mit dem OMV-Deal gelöst?

Daumen mal Pi könnte man das meinen. Denn 46 TWh plus 40 weitere klingt nach fast vollen Speichern. „Entwarnung geben“ will aber zumindest im Gespräch mit dem KURIER niemand. "Wir sind weiter in einer angespannten Situation" sagte am Freitag die zuständige Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).