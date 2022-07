Die Suche nach neuen Erdgas-Quellen in Österreich

Verboten ist Fracking in Österreich – anders als in vielen EU-Ländern – übrigens nicht. Aber jede Bohrung müsste durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP). In einem Land, in dem selbst Windräder und Hochspannungsleitungen durch Genehmigungsverfahren und Bürgerinitiativen jahrelang verzögert werden, ist die Idee, in kurzer Zeit ein Fracking-Projekt starten zu können, zumindest gewagt. „Bevor wir fördern könnten, sind wir am Ende der Dekade“, sagte dazu OMV-Chef Alfred Stern im KURIER-Interview.