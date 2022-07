Seit Unkraine-Krieg verdienen sich Ölkonzerne eine goldene Nase

Verdacht Marktmissbrauch

Die BWB hat internationale Mineralölkonzern, die Tankstellen in Österreich betreiben und Betiligungen an Raffinerien halten befragt. Darunter waren OMV, Eni Austria, Shell Austria, BP Austria und JET Tankstellen Austria. Außerdem wurden drei größere Kraftstoffhändler und größere Tankstellenbetreiber interviewt.

"Eine solche Branchenuntersuchung eines Marktes kann dann von der BWB eingeleitet werden, wenn Umstände vermuten lassen, dass der Wettbewerb in einem betreffenden Wirtschaftszweig eingeschränkt oder verfälscht ist. In diesem Zusammenhang sind bei der BWB zahlreiche Beschwerden aus dem Markt eingelangt", so die BWB.