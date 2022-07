Endlich verständlich: So funktioniert die Öl-Versorgung

Grundsätzlich besteht die Versorgung mit Treibstoffen aus Erdöl aus zwei Bereichen: "Upstream" bezeichnet die Exploration und Förderung von Rohöl aus der Erde. "Downstream" bezeichnet die Verarbeitung von Rohöl zu Treibstoffen wie Diesel, Benzin oder Kerosin in Raffinerien. Gehandelt wird Öl weltweit in Dollar. Sinkt der Euro im Wert, wird Sprit in Europa also teurer.

Die zentralen Player in der Ölversorgung sind die großen Ölkonzerne, in Europa also zum Beispiel Shell, Total und BP, in den USA ExxonMobil und Chevron, in Österreich die OMV. Der mit Abstand größte Ölkonzern der Welt ist übrigens in staatlicher Hand: Saudi Aramco.