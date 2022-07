Warum Russland Kasachstan immer wieder den Ölhahn zudreht

In russischen Medien wurde Tokajews Verhalten als „Verrat“ bewertetet, in westlichen Medien sah man darin einen Wegfall eines russischen Verbündeten. Die Wahrheit liegt in der Mitte: Kasachstan und Russland sind wirtschaftlich eng verbunden, können ohne einander nicht – auch Moskau ist von kasachischen Rohstoffen abhängig. Tokajew, der nur durch die Gnade Putins an der Macht ist – Moskau ließ Anfang des Jahres eine Revolte gegen ihn militärisch niederschlagen – versucht so offenbar, Distanz zu gewinnen. Denn der Kreml erhöht den Druck auf ihn immer mehr: 18 Prozent der Kasachen gehören der russischsprachigen Minderheit an; für sie spielt Putin gerne „Schutzmacht“. Eine Taktik, die man schon aus der Ukraine und aus Georgien kennt.