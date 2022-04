Lieber Fracking-Gas als Abhängigkeit von Russland?

Kritiker verweisen darauf, dass kontaminiertes Wasser durchaus in die oberen Schichten oder an die Erdoberfläche gelangen kann – was in den USA auch bereits passiert ist. Zudem steigt durch Fracking die Gefahr von Erdbeben, weswegen es in Großbritannien 2019 eingestellt wurde. In mehreren kontinentaleuropäischen Staaten, etwa Italien, Deutschland und Frankreich, ist der Einsatz aus Umweltschutzgründen verboten.

The American Way

In den USA ist man weniger skeptisch. Dort wird das Verfahren bereits seit den späten 1940ern eingesetzt. Richtig in Schwung kam die Branche aber erst in den 2000er-Jahren. Das ist auch das energiepolitische Erbe der Obama-Administration. Sie forcierte die Technologie, um weniger von Energieimporten abhängig zu sein. Dadurch wurden die USA zum größten Öl- und Gasproduzenten der Welt. Beim verflüssigten Erdgas (LNG) wurde das Land, das bis 2017 noch Nettoimporteur war, Ende vergangenen Jahres sogar zum größten Exporteur.