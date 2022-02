Hilfe: Wie kann man Menschen in der Ukraine unterstützen?

Zerbombte Gebäude, Verletzte und Menschen, die aus Angst vor weiteren Angriffen in U-Bahn-Stationen übernachten. Was Menschen in der Ukraine derzeit durchmachen, ist in Österreich nur schwer vorstellbar. Die Ohnmacht und Betroffenheit sind dennoch auch hierzulande groß. Viele wollen helfen. Aber wie?

Mehrere österreichische Organisationen helfen beispielsweise vor Ort, indem sie Lebensmittel und Hygieneartikel zur Verfügung stellen. Diese kann man mit finanziellen Spenden unterstützen:

Auch ukrainische Hilfsorganisation kann man mit Spenden unterstützen: