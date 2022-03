Ehrenamtliche Hilfe für Flüchtlinge: Was muss ich beachten?

Zuerst waren es nur Bilder, im Fernsehen, in den Zeitungen, auf Sozialen Medien, die uns vom Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine in Russland begleiteten. Doch mittlerweile sehen wir die Opfer dieses Krieges auch schon in Österreich, vor unseren eigenen Vierwänden.

Bereits über zwei Millionen Menschen sind aus der Ukraine geflüchtet. Die meisten gehen in Nachbarländer wie Polen oder Rumänien. Doch auch in Österreich kommen immer mehr Schutzsuchende an.