Russland: Massive Truppenverlegung in den Süden

Tag 155 im Krieg: Russland rüstet sich offenbar gegen eine ukrainische Offensive im Süden des Landes. Wie ein hochrangiger Berater des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der Nacht auf Donnerstag mitteilte, unternimmt Russland eine "massive Verlegung" von Truppen in Richtung der drei südlichen Regionen Cherson, Melitopol und Saporischschja. Oleksyj Arestowytsch bestätigte zudem Angaben prorussischer Kräfte, wonach das zweitgrößte Kraftwerk des Landes in russischer Hand ist.

Die ukrainische Armee teilte am Donnerstag in der Früh mit, dass am Vortag bei Angriffen in der Südukraine 66 russische Soldaten, drei Panzer und weitere militärische Ausrüstung zerstört worden seien. Die ukrainische Luftwaffe habe fünf Angriffe gegen russische Stellungen in den Gebieten Beryslaw und Cherson durchgeführt, russische Artillerieangriffe hätten "keinen Erfolg" gehabt.